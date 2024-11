Dilei.it - Sopracciglia effetto laminazione con un solo (viralissimo) prodotto in sconto di oltre il 50%

Negli ultimi decenni, lesono diventate un punto focale nel mondo della bellezza, con trend che punta a valorizzare quelle folte e naturali. Tra le pioniere delleal naturale, ricorderemo Cara Delevigne, attrice e super modella britannica che è stata tra le prime ad aver sdoganato lespesse, piene e definite, facendone un suo punto di forza.Oggi sono tante le modelle, attrici e star del cinema che hanno valorizzato il loro sguardo conprotagoniste che incorniciano il viso e per questo è impazzata la moda delle”laminate” attraverso un trattamento chimico che permette al pelo di essere modellato a piacimento.Se anche tu sogniordinate, lucide e pettinate verso l’alto come quelle ottenute con laprofessionale, ma preferisci evitare trattamenti semi-permanenti, i prodotti in gel persono la soluzione ideale.