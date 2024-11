Liberoquotidiano.it - **Sciopero: Schlein, 'in atto attacco governo a rappresentanza e lavoratori, è inaccettabile'**

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Il, da quando si è insediato, non ha fche rendere più precario il lavoro. C'è un attaccin, senza precedenti, alla, alla contrattazione collettiva, anche con modifiche al Codice degli appalti che vuole normalizzare i contratti pirata. Noi non lo accettiamo e insieme aie alle loro rappresentanze ci batteremo per contrastare queste modifiche che vogliono rendere ipiù fragili, vulnerabili, ricattabili". Lo ha detto Ellyal corte di Cgil e Uil da piazza dell'Esquilino, a Roma.