Quifinanza.it - Nuovo Codice della strada, da quando si rischierà il ritiro della patente anche da lucidi

Leggi su Quifinanza.it

Dopo critiche e proteste in piazza, ilè ormai ufficialmente in Gazzetta. L’approvazione, arrivata la scorsa settimana, si concretizza con la pubblicazione deltesto. Tante le novità, strette ad alcol, droga e uso del telefono. Le nuove regole entreranno in vigore poco prima di Natale e da quel momento sarà possibile rischiare ilfino a tre anni,senza essere stati colti in stato alterato. Ricordiamo infatti che basterà la presenza di tracce, relativeai giorni precedenti, per essere a rischio di maximulte e sospensione. Attenzione, quindi, alle festività natalizie e a Capodanno, giorni nei quali gli italiani tendono ad alzare il gomito. Nei giorni successivi, un normale controllo da parte delle forze dell’ordine potrebbe avere gravi conseguenze.