Morto a 57 anni nell’incidente, Mugelli non ce l’ha fatta. Donati gli organi

Pistoia, 29 novembre 2024 – Il cuore di Luca si è fermato ieri, ma batte già nel petto di un’altra persona che vivrà grazie a lui. Da una tragica morte il generoso dono della vita. Lucaaveva 57ed era il motociclista che la mattina di giovedì 21 novembre era rimasto vittima del gravissimo incidente avvenuto sulla via Toscana (Nuova Pratese), all’incrocio con la via Gargigliana, a Le Querci. Lucaera alla guida della sua moto quando, per cause che saranno accertate al termine delle indagini della polizia municipale di Pistoia, era stato travolto da un’auto e trascinato, da quella stessa vettura, nel fossato. La moto era rimasta al centro della strada.era rimasto intrappolato sotto quell’auto e i vigili del fuoco avevano dovuto sollevare la vettura per consentire i soccorsi.