Tpi.it - La pugile Carini: “Io tradita dalle mie compagne. Telecronisti disumani. Khelif? Non mi giudichi”

Angela, laazzurra che alle recenti Olimpiadi di Parigi è finita sulle prime pagine di tutto il mondo per essersi ritirata dopo pochi secondi durante il match contro Imane, dice di sentirsisuedella Nazionale italiana.“Nessuna ha teso una mano verso di me”, osserva in un’intervista rilasciata a La Repubblica oggi, venerdì 29 novembre. “La cosa non mi meraviglia, loro però sanno benissimo chi è la vera Angela, una ragazza che dà battaglia sul ring senza tirarsi mai indietro. Ma non ho trovato una di loro che abbia detto una frase di incoraggiamento, è la cosa che mi ha fatto più male. Sono persone che non fanno più parte della mia vita”, aggiunge lapidaria.Dal 3 all’8 dicembretornerà sul ring per i campionati italiani a Seregno, nel milanese: in questi mesi, confida, “ho pensato fosse giusto allontanarmi per un po’ da tutti e stare con la mia famiglia, il mio ragazzo.