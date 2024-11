Ilrestodelcarlino.it - Iniziativa filorussa a Villa Paradiso, nuova diffida per la casa di quartiere a Bologna

, 29 novembre 2024 –per, ladiin via Emilia Levante, da parte del comune di. La decisione è stata presa in seguito all’“Russia Corea Popolare. Una lunga storia di amicizia” prevista in quello spazio per sabato 30 novembre. Palazzo d’Accursio infatti ribadisce che, trattandosi di uno spazio destinato a questioni sociali e culturali, è inaccettabile che sia usato per ospitare attività di propaganda. Inoltre fa sapere che se non verrà rispettata tale, verranno presi ulteriori provvedimenti. Non è la prima volta cheè al centro di polemiche di questo tipo. Infatti anche a gennaio 2024, era stata annullata la proiezione del film filo Cremlino “Il Testimone”. Anche in quell’occasione, il comune di, appena appreso dai social network della riproduzione della pellicola anti-Ucraina, aveva convocato Maurizio Sicuro, presidente di, reputando inaccettabile l’attività di propaganda filo russa in uno spazio del genere, chiedendo ai responsabili di annullare l’evento.