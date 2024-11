Iodonna.it - Il recente Indice di Conoscenza dell'Inglese ha evidenziato un dato preoccupante: l'Italia si posiziona solo al 46° posto su 116 Paesi analizzati e al 32° posto su 35 in Europa, confermando un ritardo significativo rispetto ai suoi vicini

Leggi su Iodonna.it

L’apprendimentoè diventato sempre più cruciale nel mondo globalizzato di oggi. Saperlo parlare apre le porte a innumerevoli opportunità, sia in ambito accademico che professionale. Tuttavia l’sembra affrontare sfide significative nel fornire un’istruzione efficace di questa lingua, come dimostrano chiaramente i dati emersi dall’diEF (EF EPI) del 2024. In Ucraina c’è un giornalista che racconta la guerra con la Russia in sei lingue diverse X L’non sa la linguaLaindagine ha, infatti,un: l’sial 46°su 116, con un livello di competenza medio.