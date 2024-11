Quotidiano.net - Il Gambero Rosso premia Sapienti

La Torteria – pasticceria bolognese di Pierluigi Sapiente – ha ottenuto per il secondo anno consecutivo, le due torte dalla prestigiosa Guida del, che pubblica la classifica dei grandi maestri italiani e che è stata presentata a Palazzo Varignana, in provincia di Bologna. All’interno le migliori pasticcerie vengono contraddistinte con una, due o tre torte, a seconda del grado di eccellenza. Decisive per Sapiente , la torta Emily e Jasmine.