Anteprima24.it - ‘Falso’ cieco percepisce pensione per 20 anni, scatta il sequestro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDal punto di vista burocratico sarebbe, tanto da necessitare di accompagnamento. In realtà invece sarebbe solo ipovedente e come tale non avrebbe avuto diritto ai trattamenti economici ricevuti negli ultimi venti. A comprovare tutto ciò, sono stato prodotti specifici video realizzati dalla Guardia di Finanza. Ed è proprio il gruppo della Guardia di Finanza Torre Annunziata ad avere dato esecuzione ad un decreto dipreventivo per equivalente per l’importo di quasi 125 mila euro, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura nei confronti di due soggetti di Castellammare di Stabia, marito e moglie. I coniugi sono indagati, in concorso tra loro, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.Stando alle indagini dei finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, sarebbe emerso che l’uomo avrebbe percepito per quasi ventie senza averne i requisiti, in quanto ipovedente e nontotale, laper cecità assoluta e l’indennità di accompagnamento.