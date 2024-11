Sport.quotidiano.net - Espeche: "Il ko? Troppi errori banali". Ricetta per uscire dalle sabbie mobili

Per sette anni, dal 2011 al 2018, il Porta Elisa è stato la sua casa. Lunedì sera, appena terminata la partita con la Lucchese, Marcos, 39enne difensore del Pontedera, è sceso nella sala stampa e da buon capitano ha messo la faccia sulla sconfitta (2-1) che ha inchiodato la squadra granata al quartultimo posto in classifica, quindi in piena zona play out. Che sia un periodo di chiara difficoltà l’esperto calciatore non può certo negarlo: "Sul fatto che siamo in difficoltà lo dice la classifica e i risultati ottenuti da un po’ di tempo a questa parte rispecchiano il periodo negativo. Anche contro la Lucchese, è accaduto, come era successo in situazioni precedenti, che siamo stati condizionati dache ci hanno impedito di portare a casa dei punti importantissimi".