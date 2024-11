Catania, condannato a sei mesi il padrone di Gibby. Uccise il cagnolino chiudendolo in garage senza acqua e senza cibo

Leggi su Open.online

Seidi reclusione con pena sospesa. È questa la pena inflitta dal Tribunale diall’uomo di 31 anni ritenuto colpevole della morte del suo cane.era un Bull Terrier inglese di un anno. L’animale fu trovato in condizioni disperate lo scorso 5 aprile durante un blitz dei carabinieri nel quartiere popolare di Librino. Ilera segregato in unbuio, privo di, e circondato da escrementi. Quando venne trovato, era tanto magro che gli si vedevano le costole, sporco e aveva escoriazioni in varie parti del corpo. Nonostante i tentativi fatti dal veterinario a cui era stato affidato per salvarlo,morì pochi giorni dopo per anemia conclamata e grave disidratazione. Il risarcimento di 12 mila euroA dare notizia della sentenza sono state le associazioni animaliste che avevano sporto querela costituendosi successivamente parte civile nel processo: Le Aristogatte, Lida, Teg4Friends e L’Altra Zampa.