Gaeta.it - Blitz antidroga nel Biellese: sgominata un’organizzazione clandestina di spaccio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione condotta dai Carabinieri di Borgosesia ha svelato un portavoce inquietante nel contesto del crimine organizzato, attivo tra i comuni di Rosio, Rovasenda e Masserano. Sotto l’occhio attento della Procura di Vercelli, le forze dell’ordine hanno messo sotto scaccodedita allodi sostanze stupefacenti. L’intervento si è concluso con l’arresto di quattro persone di origine extracomunitaria, mentre ulteriori nove individui sono stati denunciati per il supporto logistico fornito all’attività criminosa.L’operazione dei Carabinieri e il modus operandi degli spacciatoriL’indagine ha rivelato un flusso anomalo di veicoli provenienti dalla provincia di Novara, che si addentravano nei boschi per rifornirsi di droga. Gli spacciatori, principalmente di origine nordafricana, avevano messo in atto un sistema di operazioni clandestine, trovando rifugio tra la folta vegetazione.