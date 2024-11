Tpi.it - Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini su Angelo Madonia: “Atteggiamenti che mi stavano sulle scatole”

Leggi su Tpi.it

con leparla diconferma che il feeling con, il suo maestro acon le, ora mandato via dalla produzione e sostituito con Samuel Peron, non fosse dei migliori.Ai microfoni di Striscia La Notizia, che le ha consegnato il Tapiro d’Oro, l’ex nuotatrice ha infatti dichiarato: “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”.Alla domanda di Valerio Stafelli se avesse notato che, nell’ultima puntata, “avrebbe sbagliato un passo e poi cercato in platea lo sguardo di compiacimento della fidanzata Sonia Bruganelli”,ha risposto: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei.