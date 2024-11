Lanotiziagiornale.it - “Altro che maggioranza granitica, litiga su ogni provvedimento”: parla la capogruppo M5S in commissione Bilancio, Pirro

Dal canone Rai alla cittadinanza, dall’Autonomia alle banche, dai conflitti in corso in Ucraina e in Medioriente alla giustizia con la norma sulle detenute madri, per nonre dell’Europa. Le liti inoramai non si contano più. ElisaM5S indel Senato, che idea si è fatta?“Che i nodi prima o poi vengono al pettine. Loro sono più di due anni cheno die compatta quando hanno divisioni profonde che stanno emergendo tutte. E ora lo hanno palesato anche con le ultime votazioni in Senato sul decreto fiscale collegato alla Manovra. Forza Italia ha votato contro l’emendamento della Lega per la riduzione del canone Rai; la Lega si è vendicata con delle astensioni e, non votando l’emendamento di Forza Italia sulla sanità calabrese, che voleva sanare a posteriori bilanci – diciamo così – non proprio regolari, e abbiamo assistito alle ripicche, nell’attesa inche qualcuno si decidesse a dirci di che morte deve morire questo Paese con siffatti incompetenti alla guida”.