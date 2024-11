Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti, arredi, lavori e sconosciuti in casa

D: In conseguenza alle forti piogge, si è allagato l’appartamento che avevo locato al sig. Rossi e gli si è danneggiato l’impianto elettrico, il parquet e gran parte dei mobili; irichiedono 2 mesi per i ripristini e la sostituzione degli. L’inquilino domanda la risoluzione immediata del contratto, senza preavviso (che da contratto sarebbe di tre mesi), come devo comportarmi? R: Il caso che ci occupa è quello dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione: per un fatto non imputabile al locatore (alluvione), il godimento del bene immobile al conduttore è impedito temporaneamente, per almeno due mesi, e non può quindi essergli erogata la prestazione cui avrebbe diritto. Ai sensi dell’articolo 1256 c.c.: "L'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.