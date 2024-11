Lapresse.it - Ajax-Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti. Il club scrive alla sindaca di Amsterdam: “Noi discriminati e offesi”

Leggi su Lapresse.it

Dura nota delladiin meritovicenda che ha interessato laainella capitale olandese, per assistere al match di Europa League contro l’. La partita si giocherà giovedì 12 dicembre alle ore 21.La nota dellaIlha voluto rispondere alle accuse della prima cittadina, Femke Halsema, con una lettera ufficiale notificata anche al presidente della Uefa Aleksander ?eferin. “Scriviamo formalmente per contestare e condannare l’inquietante lettera a firma del sindaco diche lede l’onore e l’immagine della comunità che rappresentiamo. Pur comprendendo la particolare situazione in cui versano i Paesi Bassi, nazione vittima di intollerabili violenze perpetratesi in occasione della gara trae Maccabi Tel-Aviv, siamo obbligati a reagire all’altrettanto intollerabile presa di posizione delle autorità olandesi.