Aiea conferma piani Iran per l' uranio

9.20 L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), responsabile di monitorare il programma nucleare di Teheran, hato idella Repubblica islamica per l'installazione di circa 6.000 nuove centrifughe per arricchire l'a un livello basso. "L'ha informato l'agenzia" della sua intenzione dimettere in funzione queste macchine nei siti di Fordo e Natanz per un tasso di arricchimento dell'fino al 5%, leggermente superiore al 3,67% che era previsto nell'accordo internazionale del 2015.