10 e Lotto, la Dea Bendata bacia due province della Campania

Tempo di lettura: < 1 minutoDoppietta da 30mila euro incon il10e. Nell’estrazione di giovedì 28 novembre si festeggia grazie al 9 da 20mila euro realizzato Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, e i 10mila euro vinti a Capua, in provincia di Caserta. L’ultimo concorso del 10eha distribuito premi per 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro dall’inizio del 2024.L'articolo 10 e, la Deadueproviene da Anteprima24.it.