Lopinionista.it - Venerdì 29 novembre su Rai 3 “Ragazze di Montagna, storie di vita e di sport”

ROMA – Alto Adige, un territorio che tutti conosciamo per la bellezza che si cela dietro ogni angolo o promontorio. Ma questa regione ha anche un altro record: tantissime atlete vincenti di fama mondiale. Realizzato da Rai Documentari in collaborazione con Rai Com e con la Provincia Autonoma di Bolzano,29, alle 16.10, su Rai 3 andrà in onda “didie di”.Sarà per la presenza imponente delle montagne maestose, sarà per i paesaggi mozzafiato o per la qualità didi questa popolazione ma, sta di fatto che da molti anni in Alto Adige nascono e si formanoche si distinguono nellaiva e raggiungono traguardi impensabili: medaglie olimpioniche, record in innumerevoli discipline, trofei e gare vinte. Abbiamo voluto svelare e raccontare ladi alcune di queste “Vincenti” di ieri e di oggi come, per esempio, Maria Canins e Dorothea Wierer.