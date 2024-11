Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-11-2024 ore 07:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio la maggioranza di patato il taglio del canone RAI bocciato in commissione l’emendamento della Lega e che proponeva un ritorno ai €70 decisivo il voto di Forza Italia con le opposizioni richiamo della Premier meloni e il centro-destra si è impegnati per famiglie imprese questo inciampo non gioca nessuno poi la volontà Di minimizzare l’incidente solo schermaglie se ti è arrivata la tregua in Libano ti farà anche sul canone RAI a stretto giro la vendetta della Lega che si viene fa bocciare un emendamento dell’azzurro Lotito sulla sanità in Calabria botta e risposta Salvini tajani anche su Berlusconi e maggioranza in frantumi come interesse line il governo non c’è più vicino al momento c’è il pezzo parte in commissione con ritocchi al 2 per 1000 3 milioni in più i partiti nella commissione von der leyen and Beast pazza di misura del voto del Parlamento Europeo 370 282 936 attenti e leader tedesca aveva avuto il mandato a luglio avuto segreto con 401 Sì mentre la sua prima commissione fu votata da €460 parlamentari il 9% degli aventi diritto al peggio risultato per una commissione nella storia Europea è un bel giorno per l’Europa il voto mostra per la Tenuta del centro commentato Tuttavia fonderlaien per la nuova commissione ha dato €52 Deputati italiani su 75 tra i 23 92 indipendenti del PD Cecilia strada e Marco Tarquinio contrari anche i 10 italiani in left sinistra italiana e Movimento 5 Stelle i tre verdi e gli 80 deputati della Lega nel gruppo dei Patrioti per l’Unione Europea sfide cruciali ora dare prova di unità dici il commissario italiano quitto il Libano festeggia la tregua Israele migliaia di cittadini Torno al sud anche se trovano le case distrutte affrontano gli spari dell’artiglieria dei vdf che dichiara di voler impedire ritornano i villaggi di miliziani libanesi prima della tregua Israele distrugge una fabbrica di Mister bolla 100 bombe sul sotterraneo super segreto annuncia di essere pronta c’è stato il fuoco anche Gazza questo è solo il primo passo dice la premier meloni dialoghi la Francia interviene sui mandati d’arresto della corte penale internazionale permette andiamo al Galeazzi terremo conto delle unità del primo ministro israeliano per la Juve ma lo 0-0 di Londra con l’Aston Villa lascia i bianconeri in vigna in galleggiamento per un posto nei play-off di Champions League brivido nel recupero per il gol annullato Rogers un verso di vini miracoli di Martinez consista away di Gregorio nel finale momenti chiude il match niente da fare per il Bologna sconfitto da 1 al Dallara Dalila Google fatto quello come il primo del club e Uno annullato dal Var per cm non bastano a rosso blu che regalano la prima rete nella doppietta di mukako Subiscono la seconda subito dopo il pari la squadra di italiano e quartultima nella 36 con un punto in 5 partite a un passo dall’eliminazione e c’è ancora spazio per un’altra notizia la figlia di 7 anni cade dalla finestra del secondo piano la casa protetta dove viveva con la madre vicino Catanzaro riportando gravi ferite la donna si lancia nel vuoto al suo arrivo in ospedale la bambina era con la madre una donna di 30 anni originaria del catanzarese stanza della casa famiglia quando non si sa ancora perché è caduta dalla finestra subito diversi traumi tuttavia non è in pericolo di vita la donna Era da un paio d’anni con la figlia nella casa protetta che ospita persone che soffrono di disagio mentale noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa