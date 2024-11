Thesocialpost.it - Si inoltra per 50 metri in un tubo di scarico e salva un gattino

Leggi su Thesocialpost.it

Meredith Robertson, sergente della protezione animali nella contea di Escambia, Florida, ha dimostrato grande coraggio strisciando per 50in undiperre unintrappolato. L’allarme era stato lanciato da un agente che aveva udito i miagolii disperati dell’animale vicino al carcere minorile della contea.Leggi anche: Lutto nel mondo dello spettacolo: morta a 98 anni Helen Gallagher, dal 1944 a BroadwayInizialmente, Robertson ha cercato di attirare il piccolo felino riproducendo il suono di una mamma gatta che miagola. “Ho continuato a far partire il video finché non ho intravisto i suoi occhietti lucenti in fondo al tunnel,” ha raccontato in un comunicato diffuso dai media statunitensi. Tuttavia, quando ilha rifiutato di avvicinarsi, Robertson ha deciso di entrare nel, munita di una lampada frontale, e di raggiungerlo personalmente.