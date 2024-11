Lanazione.it - Rigenerazione urbana a Seano. Un progetto da oltre un milione per l’area intorno al cimitero

Un piano didella periferia del valore complessivo di 1e 204 mila euro. Questo piano riguarda la frazione di, in particolareadiacente ilcomunale ed è in attesa di un finanziamento. Nel frattempo, la giunta di Carmignano ha approvato il programma di "Matteotti-De Chirico" e l’ha inviato alla Regione Toscana per inserirlo tra le opere da finanziare nell’ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 65/2014 per razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e promuovere la riqualificazione delle aree degradate. "Tutti obiettivi – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – che sono presenti nel Piano strutturale, che abbiamo adottato ad inizio anno, e che ispirano la politica urbanistica di questa amministrazione: recupero, riuso, nessun ulteriore consumo di suolo sono le parole chiave che intendiamo tenere ben presenti.