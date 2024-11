Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-LUDOGORETS 0-0: male quasi tutti, ma Strukan la fa grossa

di, match valido per la 5a giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2024/25Gustav Isaksen (LaPresse) – calciomercato.itMandas 6Marusic 6Gigot 5Patric 6Pellegrini 5,5. Dal 46? Lazzari 6Guendouzi 5,5Vecino 5,5. Dal 60? Rovella 6Tchaouna 5. Dal 46? Isaksen 5,5Dia 6. Dal 46? Castellanos 5,5Pedro 5,5. Dal 79? Zaccagni 6Noslin 5,5All.: Baroni 5,5Bonmann 6Witry 6Kurtulus 6Almeida 6,5Son 5,5. Dall’81’ Yordanov svDuarte 6Pedro Naressi 5,5Gropper 6Chochev 6. Dall’89’ Piotrowski svRwan Seco 6. Dal 68? Duah 5,5Erick Marcus 6. Dall’81’ A. Camara svAll.: Jovicevic 6Arbitro: Duje(CRO) 3: un rigore che più solare non si può, rivisto anche al monitor. Una roba inspiegabile, senza senso. Per far perdere la pazienza a Baroni ce ne vuole.