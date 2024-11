Gaeta.it - Nuove speranze di giustizia per la tragedia di Rigopiano: la Corte d’Appello esamina i casi

Il disastro dell'Hotel, avvenuto il 18 gennaio 2017, segna una delle pagine più tragiche della recente storia italiana, con la morte di 29 persone a causa di una devastante valanga. A distanza di quasi sei anni dai fatti, il caso torna in auge con un nuovo processo ina Perugia, dove saranno riconsiderati i capi d'accusa di disastro colposo e omicidio colposo in concorso. Questa svolta giuridica comincia a mettere sotto la lente di ingrandimento anche figure istituzionali precedentemente assolte, i cui coinvolgimenti sono stati rivalutati in seguito alle indicazioni della Procura.L'importanza della Carta valanghe nel processoUna delle questioni fondamentali che stanno riemergendo nel processo è la mancanza della Carta valanghe, un documento essenziale per la gestione del rischio valanghe in determinate aree.