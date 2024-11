Quotidiano.net - Morta Liz Hatton: aveva ispirato Kate nella battaglia contro il cancro

Londra, 28 novembre 2024 –la ragazza di 17 anni, Liz, chela principessa. Malata di una forma dimolto aggressiva,trasmesso alla principessa la sua forza e la gioia di vivere, nonostante stesse affrontando il grave problema di salute. Si erano incontrare in privato il mese scorso nel castello di Windsor. La giovane Liz, proveniente da Harrogate nel North Yorkshire, si è spenta a casa circondata dai suoi cari.elogiato la giovane fotografa di talento i cui scatti erano stati pubblicati sui profili social dei principi di Galles. La principessa ha da poco ripreso gli impegni in pubblico dopo aver annunciato in un video il completamento di un ciclo di chemioterapia durato mesi, in seguito alla diagnosi diresa nota nel marzo scorso.