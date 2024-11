Massimo Fini la cecità e quella volta che Oriana Fallaci gli chiese 3 miliardi di lire | Era detestabile

Leggi su Open.online

Laincombente non lo ferma. Il giornalistasi racconta oggi in un’intervista a La Stampa. Partendo con Filippo Maria Battaglia dai suoi trascorsi scolastici: «Un anno fui rimandato a settembre in cinque materie: un record. E venni sospeso non so quante volte». Una di queste è dovuta a un amarcord: «Dopo che ero passato dal liceo Berchet al Carducci di Milano, una mattina tornai nella mia vecchia scuola, facendo credere all’insegnante, arrivata da poco, di essere ancora iscritto lì. Ebbi la faccia tosta di farmi interrogare, poi salutai tutti e uscii. Successe un casino. A chi mi aveva spalleggiato diedero quattro giorni. Il mio nuovo preside, invece, voleva darmene solo due. Ne pretesi altrettanti, altrimenti avrei perso la faccia».Il Carducci e MartelliAl liceo era compagno di banco di Claudio Martelli, poi ministro e personaggio di primo piano del Psi: «L’uomo più cinico che abbia conosciuto, ma lo capii solo molto tempo dopo.