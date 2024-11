Quotidiano.net - Le nomine della Cultura, Giuli fa infuriare Crosetto: è bagarre sul Museo Egizio

Roma, 28 novembre 2024 – “Sono in ottimi rapporti sia con Alessandrosia con Guido, sono amica di entrambi. Se si tratta di dinamiche interne di partito io non c’entro nulla, spero che sia solo un malinteso”. Evelina Christillin, confermata per altri quattro anni alla presidenzaFondazionedi Torino, con l’agenzia di stampa Ansa prova a chiudere le polemiche dopo i “messaggi e le telefonate di fuoco” tra il ministroe quelloDifesa a causasua conferma. “Con Guido siamo amici da quando eravamo ragazzi. Ci siamo sentiti con dei messaggi, tra noi è tutto tranquillo”, conclude Christillin. La lite A parlare dello scontro, che risale alla scorsa settimana, è stato Il Foglio. Secondo la ricostruzioneavrebbe detto adi essere contrario al rinnovo dell’incarico per Christillin perché la presidenteFondazione ha sempre attaccato Fratelli d’Italia e in questi anni non ha mai perso occasione di prendere le distanze dal partito di viaScrofa.