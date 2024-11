Anteprima24.it - Lavoro per i detenuti: Asi e Provveditorato regionale a confronto con le imprese

Tempo di lettura: 3 minutiPiùe più sicurezza, sgravi fiscali e incentivi per leche assumono persone private della libertà: ovvero un beneficio per il detenuto, per le aziende e per lo Stato. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto questa mattina “Dialogo con gli imprenditori – azioni per il reinserimento socio lavorativo delle persone detenute”, organizzato dadell’Amministrazione Penitenziaria della Campania e Consorzio Asi Caserta, presso la sede di Original Birth a Pignataro Maggiore.“Piùper chi è in carcere vuol dire anche meno criminalità, perché chi ha un impiego difficilmente torna a delinquere. Abbiamo creduto fortemente in questo quando quattro anni fa abbiamo avviato il progetto di reinclusione sociale e lavorativa “Mi riscatto per il futuro” – ha dichiarato il presidente del Consorzio Asi Caserta Raffaela Pignetti –.