Che rapporto ho con Giorgia Meloni? | Alessandra Todde spiazza la sinistra e Conte

"L'intelligenza sta nel saper distinguere i piani. Per me c'è un piano personale, e non ho problemi a dire che ho undecente con, poi c'è un piano politico dove non potremo essere più distanti, perché non condivido niente di quello che mi dice. Di fronte a un Governo che mi sta dando 3,3 miliardi che mi spettano io mi devo porre istituzionalmente". Parole chiare quelle della presidente della Regione Sardegna,, intervenuta all'evento "40 anni senza Berlinguer" questo pomeriggio a Cagliari. "Spenderemo questi soldi meglio degli ultimi 20 anni - ha aggiunto- perché il fondo ha perso 300 milioni che abbiamo dovuto riproteggere. In questo siamo stati la Regione peggiore nella spesa e dobbiamo migliorare. Abbiamo preso progetti concreti e sulle cose che servono.