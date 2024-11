Quotidiano.net - Champions: Juve; Motta, 'prendiamo punto, siamo in corsa'

"Nel complesso è stata una buona prestazione, ciquestoe lottiamo per la qualificazione: ci mancano tre gare contro Manchester City, Bruges e Benfica, è un momento importante ma i conti si fanno alla fine": così il tecnico dellantus, Thiago, dopo lo 0-0 di Birmingham contro l'Aston Villa. "Abbiamo concesso poco ma creato anche poco, abbiamo giocato con equilibrio per non concedere loro ciò che cercavano - aggiunge il tecnico ai microfoni di Prime - perché sono una squadra simile al Milan con interpreti diversi: hanno la stessa idea di rendersi pericolosi con le ripartenze,stati bravi a restare compatti". E sul rendimento di Koopmeiners: "Non è facile giocare tra le linee soprattutto contro formazioni come l'Aston Villa che si compatta rapidamente - commenta l'allenatore bianconero - ma ha le qualità per poter giocare lì, poi trasmette tanto ai compagni e sono felice da averlo: a volte mi viene da cambiarlo, ma è davvero un giocatore difficile da sostituire".