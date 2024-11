Sport.quotidiano.net - Biglietti VIS-LUCCHESE. Via alla prevendita per la gara di sabato

Gli under. Se fanno infatti scalpore i successi della prima squadra e dell’ under 15 femminile, nel settore giovanile solo l’under 15 e l’under 16 hanno ottenuto l’intera posta in palio. Oltre ai ragazzi di Stellone, autori di uno storico successo nel derby contro il Rimini, anche le giovani ragazze dell’ under 15 si sono prese la scena nel weekend appena trascorso. Merito di in una roboante vittoria casalinga per 6 a 1 contro la Filottranese. La juniores e la primavera non sono invece riuscite a replicare i successi dell’ under 16 e dell’ under 17 ottenuti rispettivamente contro Padova e Chioggia. Per i ragazzi della prima squadraalle ore 15 si tornerà al Benelli per accogliere unain cerca di riscatto.. Isaranno disponibili fino alle 15,45 disul circuito online di Vivaticket e su tutti i punti vendita abilitati come la caffetteria Zongo,il bar-tabacchi Binda e il Trony di Pesaro.