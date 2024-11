Scuolalink.it - Abolizione test di ingresso Medicina e Chirurgia: via libera dal Senato al nuovo modello di accesso

Ilha approvato l’deidipera partire dall’anno accademico 2025-2026. Con 87 voti favorevoli, 40 contrari e 18 astensioni, la riforma introduce unsistema diprogressivo basato su un “semestre-filtro”, eliminando l’attuale numero chiuso.di: come funzionerà il? Dal 2025-2026, tutti gli aspiranti medici potranno iscriversi al primo semestre disenza restrizioni. Tuttavia, il passaggio al secondo semestre dipenderà da: Risultati negli esami specifici sostenuti durante il primo semestre. Una graduatoria basata sui crediti formativi ottenuti. Chi non riuscirà a proseguire potrà utilizzare i crediti accumulati per iscriversi ad altri percorsi formativi, assicurando che il tempo dedicato non vada sprecato.