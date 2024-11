Iodonna.it - «Un genitore non deve obbligarti a scegliere una strada»

Gianmarco Tamberi è stato ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve del 26 novembre. E, durante il programma di Rai 2, lo sportivo si è raccontato senza filtri: dal passione per il basket, che ama anche più del salto in alto, alle Olimpiadi. Passando per l’amore per la moglie Chiara Bontempi e il difficile rapporto con il padre Marco. Un capitolo, questo, molto doloroso della sua vita privata. Gianmarco Tamberi, campione totale: a Budapest salta sul tetto del mondo X Leggi anche › Gianmarco Tamberi torna a vincere e alla madre promette: «Non mi permetterò mai più di non festeggiare i grandi traguardi raggiunti» Gianmarco Tamberi, il rapporto difficile con il padre«Non avere rapporti con mio padre è il fallimento più grande della mia vita».