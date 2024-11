.com - Star Wars: Skeleton Crew, ecco la nuova key art e la data del debutto anticipato

, Disney+ annuncia ildella serie e diffonde lakey art della serie targata Lucasfilm con Jude Law, Ravi Cabot-Conyers e Ryan Kiera ArmstrongDisney+ (qui il sito internet ufficiale) ha annunciato unadiperdi Lucasfilm. I fan potranno vedere l’emozionante serie in anticipo, con i primi due episodi che in Italia saranno disponibili da martedì 3 dicembre alle 3:00 del mattino (ora italiana), in esclusiva su Disney+. Gli episodi successivi debutteranno poi ogni mercoledì alle 3:00 del mattino (ora italiana) per il resto della stagione. Per celebrare laofferta galattica di Lucasfilm è stata rilasciata anche unakey art.– lakey artsegue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa.