Thesocialpost.it - Siena, trovata bomba in casa durante ristrutturazione, artificieri all’opera: isolata l’intera zona

, tensione in viale XXIV Maggio, nelladi San Prospero, dove un ordigno esplosivo è stato ritrovatoi lavori didel tetto di un palazzo. “Potrebbe trattarsi di un residuato bellico”, hanno riferito gli esperti, mentre l’area è stata immediatamente messa in sicurezza.Intervento degliPer consentire le operazioni del repartodel Genio dell’Esercito Italiano, giunto da Bologna, è stata disposta la chiusura della strada dalle ore 15:45. Il blocco interessa via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Ciacci e quello con via Pannilunghi. “area è stata”, confermano le autorità, per garantire la massima sicurezza.Evacuazione e misure di sicurezzaInoltre, è stata ordinata la temporanea evacuazione dell’immobile dove è stato rinvenuto l’ordigno.