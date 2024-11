Oasport.it - Paola Egonu ritrova il suo passato in Champions League: la sfida al VakifBank e le sirene future

stando pian piano la forma dei giorni migliori dopo l’operazione al naso che l’ha costretta a saltare i primi due mesi di stagione. L’opposto di Milano è tornata in azione nelle ultime due settimane, anche se non ha potuto fare la differenza nel big match di Serie A1 perso nettamente contro Conegliano. La bomber veneta cercherà di essere grande protagonista in occasione del prossimo impegno della formazione meneghina, che giovedì 28 novembre incrocerà ilIstanbul inritroverà il suo, visto che ha indossato la casacca della compagine turca nella stagione 2022-2023, quando trascinò il sestetto di coach Giovanni Guidetti verso la conquista della. Fu il terzo sigillo dell’attaccante nella massima competizione continentale dopo quelli del 2019 con Novara e del 2021 con Conegliano, utile per salutare la metropoli anatolica lasciando un bel ricordo prima di accasarsi a Milano.