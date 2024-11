Inter-news.it - Orban dopo il KO con l’Inter: «Dura se vai sotto 1-0 contro italiana»

Il difensore del Lipsiaha detto la sua sulla partita tra Inter e Lipsia, partita finita 1-0 a San Siro. Il capitanolinea anche la solidità dei nerazzurri.PARTITA COMPLICATA – A parlareInter-Lipsia, oltre al tecnico Marco Rose, ci ha pensato pure il capitano Willi. Il difensore ungherese ha commentato in questo modo la sconfitta di San Siro: «È stato un compito difficile. Quando arrivi quiquattro sconfitte, è chiaro che la squadra non trasuda fiducia. Abbiamo lottato per entrare in partita. I nostri avversari erano pericolosi sui calci piazzati, ma li abbiamo gestiti bene per la maggior parte del tempo. Siamo stati in partita fino al fischio finale, ma èquando sei1-0una squadra. Al momento stiamo lottando per creare occasioni nette».