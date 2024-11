Ilfoglio.it - Onore a un magistrato: Paolo Storari

È difficile sostenere che undebba essere preso a esempio dopo che il Csm gli ha inflitto una condanna disciplinare. Ma questo è esattamente il caso di, pm della procura di Milano, sanzionato con la “censura” per aver consegnato a Piercamillo Davigo i famosi verbali sulla “loggia Ungheria”. Sulla vicenda ci sono stati già due processi penali: uno a carico di, assolto definitivamente in primo grado e appello perché indotto in errore da Davigo; l’altro a carico da Davigo, condannato per rivelazione del segreto in primo grado e in appello in attesa della Cassazione (che si pronuncerà la prossima settimana).ha sbagliato a fidarsi di Davigo, e un severo Csm fa bene a sanzionare il comportamento inopportuno. Tuttavia, subito dopo, la magistratura organizzata farebbe meglio a dargli una medaglia per come, in una vicenda ben più rilevante, ha onorato la funzione di pm.