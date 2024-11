Quotidiano.net - Musk scatena i suoi follower contro alcuni dipendenti federali: su X nomi e informazioni su chi vuole cacciare

Roma, 27 novembre 2024 - Elonnon ha esitato ad usare la sua creatura X per dare il via alle sue purghe. Come un bullo in versione miliardario, appenanato dal presidente eletto Donald Trump assieme a Vivek Ramaswamy alla guida della nuova agenzia di tagli alla spesa federale,ha attaccato quattro impiegati del governo federale la cui unica colpa era ricoprire incarichi piuttosto oscuri legati all'ambiente. Il ceo di Tesla ha quindi fatto capire a tutti i, oltre 200 milioni, che questi soggetti saranno nel mirino del suo nuovo dipartimento per l'efficienza.ha pubblicato isu X eto gli hatersha pubblicato due post X con i loroe ogni post è stato visualizzato decine di milioni di volte con il risultato direi quattro sconosciutil'odio del web.