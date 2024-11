Ilfattoquotidiano.it - Lo “svuotavetrine” arriva a Genova: i maestri comprano tutti i volumi esposti per aiutare la libreria di quartiere di Pontedecimo

L’onda lunga dellodelle librerie indipendenti per dare loro una mano inaugurata a Milanoanche a: nei giorni scorsi a dare una mano preziosa a “LibroPiù” di, storico luogo che ha trovato nuova vita a inizio anno grazie a tre lettori che l’hanno rilevata e salvata dalla chiusura, sono stati un gruppo die professori dell’istituto comprensivo del. Un ‘blitz’ che ha fatto incassare ai proprietari qualche migliaio di euro grazie alla vendita di una settantina di libri di narrativa, saggistica e testi per bambini. A raccontare la storia è Michela Alessio, una delle titolari: “Qualche giorno prima ci avevano avvertito di tenere aperto anche di lunedì ma non ci aspettavamo questa sorpresa. Sono entrati, hanno acquistatoi libri che avevamo in vetrina.