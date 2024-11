Oasport.it - LIVE Bologna-Lille 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: gol annullato a Dallinga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10? Palla in verticale di Ferguson per lo scatto in profondità di Fabbian, il quale crossa di prima alla ricerca di. Pallone deviato ind’angolo.9? Dopo un avvio migliore da parte del, i ragazzi di Italiano sembrerebbero aver preso le misure degli avversari.7? Questo è il secondo centro che vienein stagione all’attaccante neerlandese. Già contro la Roma la punta si era vista annullare la prima gioia con la maglia rossoblù, in quel caso per un tocco di mano poi visto dal VAR.6? GOL! Il controllo del VAR toglie la rete alera partito con una frazione d’anticipo ed è finito in offside, peccato.0-0.5? GOOOOLAAAAA!AAA! Contropiede bruciante dei rossoblù! Orsolini vede lo scatto del neerlandese, bravissimo a liberarsi delle marcature dei difensori per involarsi verso la porta.