Amica.it - Il principe William e Kate Middleton hanno due sosia in famiglia: guarda!

Leggi su Amica.it

Ma è lui oppure no? Tra i tanti membri della royal family britannica, c’è un Windsor che sembra la copia dell’erede al trono. Il caso vuole che anche sua moglie ricordi in modo deciso, per lo stile e per i lunghi capelli castani.LE FOTORe Felipe in divisa,il calvo più sexy e. il recap della settimana royal Iroyal diSi tratta di lord Frederick Windsor e della consorte Sophie Winkleman: il cugino di secondo grado di re Carlo, 45 anni, e la moglie attrice, 44 anni,preso parte a un concerto natalizio a Piccadilly e molti royal watcher nonpotuto fare a meno di notare la somiglianza con i principi di Galles. Del resto il Dna non è un’opinione e il “gene” Windsor è ben visibile (anche lord Frederick soffre di calvizie, come i cugini).