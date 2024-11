Ilfattoquotidiano.it - Il Barcellona non può tornare al Camp Nou: la regola Uefa che sta ritardando il debutto europeo nel nuovo stadio

, i tifosi e il club aspettano il grande ritorno alNou. Un’attesa che sta per concludersi, per un progetto di ristrutturazione da oltre 1 miliardo e mezzo di euro. L’Estadi Olimpic Lluis Companys, casa provvisoria sulla collina del Montjuic, verrà abbandonato non prima del prossimo anno: come sottolineato dai blaugrana, infatti, c’è unadellache sta frenando un ritorno in grande stile inizialmente previsto per il prossimo 30 novembre (prima data utile e coincidente con il 125esimo anniversario del club).Un ritorno a casa posticipato: ilmentoI lavori sono ormai conclusi, il cantiere delNou sta tornando ad essere un vero e proprioo da calcio. Perché ildeve allora attendere il prossimo anno per traslocare nella nuova casa? C’è una normativache impedisce il ritorno anticipato anche in Europa, come specificato dallo stesso club con una nota: “A causa delle normativeche impediscono un cambio dinella fase iniziale della Champions League e delle difficoltà logistiche e dei costi per mantenere operativi contemporaneamente due impianti di grande capienza, il Club ha deciso di continuare a giocare le sue partite casalinghe all’Estadi Olímpic Lluís Companys fino alla fine della fase iniziale della Champions League”.