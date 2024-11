Ilgiorno.it - I cani fiutano la droga dalla Svizzera: sequestro al valico di Como-Brogeda

, 27 novembre 2024 – Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso di Ponte Chiasso hanno fermato alun automobilista italiano proveniente. Insospettiti dall’atteggiamento insolitamente nervoso del transitante che rispondeva alle domande degli operanti in modo alquanto vago ed evasivo ed avendo appurato che sul suo conto pendeva la misura cautelare personale dell’obbligo di firma emesso dal Tribunale di Civitavecchia (RM), nonché precedenti per stupefacenti ed evasione, i militari decidevano di approfondire il controllo del veicolo. Grazie all’infallibile fiuto deianti“Anima” e “C4” del Gruppo di Ponte Chiasso, hanno così scoperto oltre 40 grammi di marijuana abilmente occultata nel vano posto in corrispondenza della pedaliera dell’auto.