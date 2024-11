Tutto.tv - Grande Fratello 18, quindicesima puntata: coppie, amicizie spezzate e nomination

Una nuovadel18 è andata in onda martedì sera, riservando come sempre dei grandi colpi di scena. I concorrenti, divisi tra tugurio e casa, hanno messo a dura prova i loro sentimenti per quanto riguarda l’amore ma anche l’amicizia.In apertura di serata Alfonso Signorini ha ripercorso le sofferenze delleche sono state momentaneamente divise nellaprecedente, mettendo poi i gieffini di fronte alla possibilità di rivedersi. Qualcuno è stato più fortunato di altri. GF 18,: Lorenzo e Shaila, Yulia e GiglioTra coloro che si sono dimostrati maggiormente afflitti per la separazione forzata, ci sono stati senza dubbio Lorenzo e Shaila da una parte e Giglio e Yulia dall’altra. Proprio a queste dueè stata offerta la possibilità di incontrarsi per un saluto, tramite i piramidali.