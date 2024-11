Ilfattoquotidiano.it - Gamestop chiude in Italia: la storica catena acquisita da Cidiverte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il capitolono. Come riportato inizialmente dal sito iGizmo, la divisionena della celebrededicata al gaming e alla cultura pop è statadaS.p.A., un’azienda lombarda nota per la distribuzione esclusiva sul mercatono dei videogiochi di Take-Two Interactive, che include marchi come Rockstar Games, sviluppatrice della serie Grand Theft Auto, e 2K Games, produttrice di titoli di successo come quelli dedicati al basket e al wrestling.L’operazione, ufficializzata con un atto notarile datato 8 novembre 2024, ha portato al trasferimento del 100% delle quote diItaly S.r.l. a. La società milanese, già proprietaria delladi negozi GameLife, ha contestualmente cambiato la denominazione diItaly S.r.l.