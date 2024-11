Ilrestodelcarlino.it - Furti nelle case: banda intercettata. Arrestato dopo la fuga sulla E45

E45 una agguerritadi presunti ladri eun 29enne. La sera del 22 novembre scorso, alle 18, i carabinieri della stazione di Bagno di Romagna hannoun giovane straniero di 29 anni, in Italia senza fissa dimora, ritenuto il presunto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e ingresso illegale di straniero già respinto. I carabinieri hanno intercettato e inseguitoE45,carreggiata nord, all’altezza dello svincolo per Bagno di Romagna, una VW Golf da subito apparsa sospetta. Su richiesta dei militari, il personale della Polstrada di Bagno di Romagna ha rallentato il trafficocarreggiata in modo da far rimanere il mezzo incolonnato. I carabinieri hanno raggiunto il mezzo intimando agli occupanti di scendere: alla vista dei militari la Golf riprendeva immediatamente la marcia per darsi alla, ma a causa del traffico urtava contro altre quattro vetture incolonnate, per poi ribaltarsi.