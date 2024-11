Ilrestodelcarlino.it - Bologna vota il colore del tram

Tutto rosso, veloce come una Ferrari o una Ducati? O con un tocco di nobiltà dato dall’oro? Saranno i cittadini dia scegliere i colori del: il Comune ha lanciato una sorta di referendum per definire la livrea dei mezzi, sarà possibilere fino all’8 dicembre. "È arrivato il momento di scegliere quali mezzi circoleranno per la città una volta terminati i cantieri", annuncia l’amministrazione, segnalando il lancio della "zione per permettere a tutti di scegliere il design del nuovotra i due proposti da Caf, azienda che si è aggiudicata la gara per i mezzi". Sisul sito del Comune. "Ildel– dice il sindaco Lepore – entrerà a fare parte del paesaggio urbano, perciò abbiamo pensato fosse utile e importante sondare la cittadinanza". Intanto le opposizionino no.