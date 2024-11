Liberoquotidiano.it - "Annullare le assoluzioni dei dirigenti della Regione": Hotel Rigopiano, clamoroso in Cassazione

ledeiAbruzzo": questa la richiestaProcura generaleCorte disul disastro dell', a Farindola, in provincia di Pescara, travolto da una valanga di neve il 18 gennaio 2017, provocando la morte di 29 persone. In secondo luogo, è stato chiesto un appello bis per l'allora prefetto di Pescara, Francesco Provolo, per valutare altre accuse. Per lui, condannato in appello a 1 e 8 mesi per rifiuto di atti d'ufficio e falso, il pg diha chiesto di svolgere un processo di appello bis per valutare anche le accuse di concorso in omicidio colposo, in lesioni colpose e in depistaggio, per le quali è stato invece assolto dai giudici abruzzesi. "Il grande assente, nell'individuazione dei responsabili di questo processo, è il profilo di responsabilità dei rappresentanti dell'autorità regionale di Protezione Civile", ha detto il sostituto procuratore generale, Giuseppe Riccardi, nel corsosua requisitoria di fronte alla sesta sezione penale presieduta da Giorgio Fidelbo.