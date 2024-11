Metropolitanmagazine.it - Adele annuncia “Live In Las Vegas”, un cofanetto di vinili in edizione limitata in arrivo nel 2025

hato la pubblicazione diIn Lasundi trein, che raccoglie l’intero set della sua lunga residency nella capitale del gioco.Lo scorso 23 novembre si è conclusa la serie di show che la voce di Someone Like You ha tenuto a Lasnegli ultimi due anni, dove si è esibita con un totale di 100 show al The Colosseum del Caesars Palace. “Non so quando sarà la prossima volta che mi esibirò di nuovo.Mi mancherà terribilmente e voi mi mancherete terribilmente”, aveva rivelato al pubblico durante l’ultimoe già nel corso dell’anno aveva preto la volontà di lasciare le scene momentaneamente: “Una grande pausa, e credo di volere fare altre cose creative, solo per un pò“.In Las: treed un foto-libro per celebrare la residency Nella giornata di ieri, l’artista ha pubblicato un post svelando l’del box incomposto da treda 180 grammi,In Lasè, “Un’esperienza audio unica del suo genere che riproduce show all’avanguardia tenutosi nelle 100 date della residency di Las, offre circa due ore di musica, tra le quali ha proposto il suo intero repertorio, incluse le preferite dei fan Hello, Rolling In The Deep e Someone Like You”.